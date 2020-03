"Annaba"Journée de la femme Kenza Morsli en concert au Sheraton"

"E R"Ahmed Chabi 9 Mars 2020 "Journée de la femme Kenza Morsli en concert au Sheraton"En toute modestie la jeune chanteuse Kenza Morsli a animé une conférence de presse à l’hôtel Sheraton Annaba où elle s’est produite hier après-midi. La jeune constantinoise, devenue une star de la chanson à la suite de son passage à « Star Académie » a d’abord profité de cette occasion pour présenter ses meilleurs vœux à la femme en général et surtout à la femme algérienne. «J’ai débuté dans la chanson par le genre oriental pour me tourner vers le patrimoine national, le moderne. Invitée par IE Global Events, la chanteuse se produira en vedette avec le DJ Adel, Bibi El Annabi, Gaston, Ahlem Muezzez. L’après-midi récréative et composée d’un riche programme dont une animation musicale, Dejay, une comédy-show par Moufida Addas et le clou un défilé de mode et une surprise. Pour revenir à Kenza il faut signaler qu’elle compte d’abord décrocher son master 2 en communication et pourquoi pas embrasser une carrière de journaliste et de chanteuse Après avoir visité l’Egypte, le Liban, elle déclare avoir énormément d’ambition, car je suis polyvalente et peut interpréter plusieurs modes » Son best-seller « la cas della amore » a retenu les souffles des invitées, tout comme l’une de ses dernières chansons « Kanet Bayne ». L’un de ses vœux est celui de chanter avec Idir. Pour finir, il faut signaler que Kenza est très contente de retrouver le public annabi après avoir déjà visité la ville lors de l’émission « Star Académy".