"Justice : les dossiers de Chakib Khelil, Abdelhamid Temmar, Imane Houda Feraoun, Djamila Tamazirt et Mustaph

"Algérie1"Par Nabil Semyane 11 Mars 2020 13:57" Justice : les dossiers de Chakib Khelil, Abdelhamid Temmar, Imane Houda Feraoun, Djamila Tamazirt et Mustapha Rahiel transmis à la Cour suprême:Le parquet d’Alger a transmis mercredi à la cour suprême les dossiers de Chakib Khelil, Abdelhamid Temmar, Imane Houda Feraoun, Mustapha Rahiel et Djamila Tamazirt, soupçonnés de corruption, après s’être déclaré incompétent, s’agissant de personnes jouissant « du privilège de juridiction », rapporte la télévision nationale. « Dans le cadre du traitement des affaires de corruption, des dossiers ont été transmis à la Cour suprême, après que la Cour d’Alger s’est déclaré incompétente en la matière, dés qu’il s’agit de personnes bénéficiant du privilège de juridiction », souligne le communiqué du ministère de la Justice, cité par la télévision nationale. Il s’agit en tout de six affaires dans lesquelles d’anciens ministres des différents gouvernements de Bouteflika et leurs collaborateurs sont directement impliqués, selon la même source. La première affaire dite « SNC L’avalin » et les accusés sont Chakib Khelil, ex –ministre de l’Energie et Nouredine Bouterfa, au moment où il exerçait en tant que DG de la Sonelgaz. La deuxième affaire dénommé « BATIGEC » concerne Abdelmadjid Temmar en tant que principal accusé au moment où il était ministre de la Participation et de la Promotion de l’Investissement et Mohamed Benmeradi, alors directeur général du Domaine national. La troisième affaire, concerne l’entreprise BRC , le principal accusé est Chakib Khelil en tant que ministre de l’Energie et ses collaborateurs. La cinquième affaire dite Hocine Metidji Mansour et dans laquelle sont accusés, Abdelmalek Sellal et Mustapha Rahiel, Karim, ancien ministre et ancien directeur de cabinet du Premier ministre. La sixième affaire concerne « Algérie Télécom » dont l’accusée principale, selon le communiqué, est Imane Houda Feraoun, ancienne ministre de la Poste et des Technologie de la Communication".