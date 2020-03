"eBOURSE DZ"11 mars 2020"Ouverture du procès de Abdelghani Hamel et ses deux fils: Le procès de l’ancien patron de la DGSN, Abdelghani Hamel et de ses deux fils s’ouvre ce mercredi matin au tribunal de Sidi M’hamed. Un important dispositif de sécurité a été mis en place aux alentours de l’édifice, a-t-on constaté sur place. Comme lors du procès de l’automobile où ont comparu Ouyahia, Sellal deux ministres de l’industrie et des hommes d’affaires, les citoyens sont tenus à l’écart et filtrés à l’entrée du même tribunal. Seules les personnes convoquées et munies de leur convocation sont admises à l’intérieur. Aux côtés de Abdelghani Hamel et de ses deux fils, doivent aussi comparaître Abdelmalek Sellal, Abdelghani Zaalane, ancien ministre des travaux publics Mohamed Boudiaf ancien ministre de la santé et l’ancien wali de Tipaza Moussa Ghelai. Hamel et ses enfants sont poursuivis pour trafic dans le foncier et enrichissement illicite. Les exercices ministres et le wali sont quand à eux soupçonnés d’octroi d’indus avantages aux principaux inculpés".