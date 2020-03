"APS"Jeudi, 12 Mars 2020 13:01"Coronavirus: la prière du vendredi à la Grande Mosquée de Paris suspendue:ALGER- La prière du vendredi à la Grande Mosquée de Paris sera suspendue afin d'éviter la propagation du coronavirus, a annoncé le Recteur de ce lieu de culte musulman, Chems-eddine Hafiz, indiquant toutefois que les 5 prières quotidiennes y seront assurées. "En début de semaine, nous avons eu des contacts aves les autorités sanitaires françaises qui ont interdit les regroupements de plus de 1000 personnes. Comme la Grande Mosquée de Paris a une capacité d'accueil de plus de 5000 fidèles, j'ai décidé, en concertation avec l’imam de cette Mosquée, de suspendre la prière du vendredi, alors que les 5 prières quotidiennes y étaient encore assurées", a affirmé le Recteur dans une déclaration, mercredi soir, à la télévision nationale. Il a indiqué avoir "appelé les fidèles musulmans à faire la prière du vendredi chez eux, conformément aux fondements juridiques de la foi islamique qui permet cette possibilité et rappelé aux personnes âgées que le coronavirus pouvait les affecter plus facilement, surtout si elles sont atteintes de maladies chroniques". "J’ai également demandé au personnel de la mosquée (qui se trouve à l’institut des cultures d’islam dans le 18ème Arrondissement de Paris) et qui est une propriété de la Grande Mosquée de Paris, d'une capacité de 600 fidèles, de prévoir l'accueil des fidèles pour ce vendredi", a-t-il ajouté. M.Hafiz a indiqué être en "contact permanent" avec les services du ministère français de la santé et qu'en cas d'aggravation de la situation, "nous envisageons de fermer carrément la Grande Mosquée de Paris, considérée comme l'un des édifices les plus visités de Paris". La France a enregistré 48 décès au coronavirus et 2281 cas confirmés, selon un dernier bilan des autorités de ce pays".