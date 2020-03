"DIA" 7 mars 2020 7:09 Publié par admin"Le coronavirus contraint l’Arabie Saoudite à fermer l’accès à la Kaaba : une décision sans précédent !DIA-07 mars 2020: Du jamais vu à la Mecque. Pour la première fois dans l’Histoire contemporaine des musulmans, les Lieux saints de l’islam sont déserts et vides. Il a été interdit aux fidèles d’accéder à l’esplanade et d’effectuer les tours rituels autour de la Kaâba. Les autorités saoudiennes ont décidé de fermer à titre conservatoire les Lieux en raison de l’épidémie du coronavirus qui touche plusieurs pays dans le monde. Cette fermeture est intervenue dans le but de freiner la propagation du coronavirus en Arabie saoudite, sachant que les pèlerins affluent des quatre coins du globe pour effectuer la Omra en Arabie saoudite. Il faut préciser que mêmes les résidents en Arabie saoudite sont interdits d’effectuer la Omra. Du jamais vu, ont commenté les fidèles qui voient en ce phénomène l’approche de la fin du monde dans la mesure les Lieux saints de l’islam n’ont jamais été fermés aux fidèles. En ce sens, les images diffusées par la chaîne TV saoudienne Saoudi channel for Sunna sont édifiantes. Cette chaîne diffuse en direct les cinq prières quotidiennes effectuées à la Mecque et diffusent aussi en direct H24 des images de la Kaâba et des fidèles qui tournent autour de la Kaâba. Depuis la fermeture des Lieux saints, des images étranges et inhabituelles montrent une Kaâba vide. Les autorités de l’Arabie saoudite ont suspendu la Omra, ce qui a empêché les fidèles du monde entier, dont les Algériens, de se rendre au Lieux saints. En cette période de l’année et à quelques semaines du mois sacré du Ramadhan, des affluences record des pèlerins sont généralement enregistrées". Amir Hani