"Coronavirus : suspension temporaire des vols entre Alger et Casablanca"

12 mars 2020: L'Algérie et le Maroc, touchés par le coronavirus ont décidé de suspendre de manière temporaire les dessertes aériennes entre Alger et Casablanca, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Il a été décidé, jeudi soir, d'un commun accord entre les deux gouvernements algérien et marocain de suspendre temporairement les vols aériens entre les deux pays en tant que mesure préventive contre la propagation de la pandémie du coronavirus », précise la même source. Des vols réguliers d'Air Algérie et de Royal Air Maros (RAM) desservent Alger et Casablanca, sachant que les deux pays ont supprimé d'une manière réciproque les visas d'entrée pour leurs citoyens. Cependant du fait des cas mortels dus au coronavirus enregistrés dans les deux pays, il a été décidé de suspendre les dessertes aériennes. Cette démarche devrait contribuer à l'arrêt de la propagation de cette épidémie déclarée pandémie mondiale par l'OMS". Mohamed Nassim