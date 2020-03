"DIA"13 mars 2020 12:52 Publié par admin"Urgent: La Compagnie Air Algérie suspend ses vols de et vers la France:DIA-13 mars 2020: La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé dans un communiqué sur sa page facebook qu’elle suspend temporairement tous ses vols de et vers la France au départ des villes suivantes ; Setif, Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra , Chlef, Bejaia et Annaba. Air Algérie réduit ses vols de et vers la France du 14 mars au 04 Avril 2020 au départ d’Alger, Oran et Constantine. Air Algérie suspend tous ses vols de et vers l’Espagne à compter du 16 mars au 04 Avril 2020 Les passages impactés par les perturbations de leur vol , peuvent bénéficier d’un changement, d’un report d’un avoir ou remboursement sans frais".