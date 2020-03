"DIA"14 mars 2020 9:20 Publié par admin"Coronavirus : les Algériens continuent à se faire la bise et se serrer la main"DIA-14 mars 2020: Malgré la propagation accélérée du coronavirus et les dangers réels que présente cette pandémie mondiale, les Algériens semblent prendre à la légère cette menace. En effet, la quasi-totalité des Algériens n’ont pas changé leurs habitudes. Ils continuent de se serrer la main et de s’embrasser. Un comportement que l’on peut constater quotidiennement, alors que le covid-10 est un virus qui se transmet rapidement et facilement. En ce sens, les Algériens doivent cesser de se serrer la main et de s’embrasser. Ils sont également appelés à ne pas se regrouper. Les salles des fêtes affichent toujours complets du fait de la non annulation des fêtes, lesquelles sont des endroits où se regroupent les citoyens. Idem pour les mosquées où les prêches et le temps des prières n’est pas écourtés. Ces endroits fermés représentent des foyers où le coronavirus peut se propager à une grande vitesse, d’où la nécessité pour les Algériens de prendre des mesures qui s’imposent. Ce n’est pas l’Etat ou le président de la République qui vont interdire les salles des fêtes ou des prêches trop longs. De ce fait, les Algériens sont tenus de faire montre de civisme et de responsabilité car une personne contaminée pourrait infecter plusieurs autres personnes saines". Mohamed Nassim