"APS"Publié Le : Samedi, 14 Mars 2020 17:57" Google célèbre le 90e anniversaire de la naissance du plasticien Mohammed Khadda:Google célèbre le 90e anniversaire de la naissance du plasticien Mohammed Khadda ALGER- Google a célébré, samedi, le 90e anniversaire de la naissance du plasticien et sculpteur algérien Mohammed Khadda, né le 14 mars 1930 dans la ville de Mostaganem et décédé le 4 mai 1991, à l'âge de 61 ans. Le moteur de recherche a présenté un portrait de l'artiste avec plume à la main, comme si le défunt dessinait les lettres du moteur en utilisant la technique de la graphie arabe dont il disait un jour qu'il n'employait pas ces belles lettres "comme thème figé", mais qu'il les présentait dans ses œuvres d'une façon vivante. D'un simple clic, les internautes surfant sur le moteur de recherches Google, peuvent désormais accéder aux sites web abordant les œuvres et la vie de l'artiste et sculpteur considéré comme l'un des fondateurs de l'art plastique algérien moderne et parmi l'un des innovateurs arabes les plus importants. L'artiste qui est un des piliers du groupe " Aouchem", a travaillé sur le legs culturel et civilisationnel algérien et africain et réalisé des affiches de pièces théâtrales et des décors. Outre les toiles, feu Khadda a laissé deux œuvres, la 1e intitulée "Eléments pour un art nouveau, Alger," (1972) et la second intitulée "Feuillets épars liés" (1983). Autodidacte, le défunt fut parmi les membres fondateurs de l'Union nationale des arts plastiques, ayant contribué à l'animation du mouvement culturel tout au long de son parcours artistique. Feu Khadda a laissé plusieurs œuvres, environ 130 toiles. Le Musée public national des beaux-arts à Alger a consacré au défunt artiste, un pavillon comprenant un nombre de ses œuvres. Il convient de rappeler que le moteur de recherches Google a déjà honoré des artistes algériens, parmi lesquels, la grande écrivaine Assia Djebar en 2017, à l'occasion du 81e anniversaire de sa naissance et l'artiste Baya Mahieddine, en décembre 2018, à l'occasion de son 87e anniversaire de naissance".