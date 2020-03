"Abdelaziz Djerad : “A mes frères et soeurs du Hirak, faites très attention ! Il s’agit de votre santé et vot

"APP"By ABDOU SEMMAR - 14 MARCH 2020 Abdelaziz Djerad : “A mes frères et soeurs du Hirak, faites très attention ! Il s’agit de votre santé et votre vie”: Le premier-ministre, Abdelaziz Djerad, a réagi ce samedi à Alger face à la menace de l’épidémie du coronavirus en adressant un message clair et précis aux militants et manifestants du Hirak. « A mes frères et soeurs du Hirak, faites très attention ! Il s’agit de votre santé et de votre vie », a dit ainsi l’actuel Premier-ministre en assurant que le gouvernement ne veut pas « utiliser politiquement le Hirak comme le font certains », a-t-il déclaré lors d’une visite de terrain ce samedi à Alger. « Vous pouvez sortir, mais prenez toutes les précautions pour ne pas mettre la santé de vos pères, mères et vos voisins en danger », a expliqué encore Abdelaziz Djerad. « Il faut parer à toutes les situations car c’est pandémie mondiale et l’Europe est devenue le principal foyer de cette pandémie. Nous conseillons aux citoyens d’éviter de se regrouper dans les hammams, les salles de fêtes ou de monter dans les bus avec un nombre très imports. Le citoyen algérien doit comprendre que c’est sa vie qui est en danger », a relevé Abdelaziz Djerad qui reconnait enfin que « si par malheur, cette épidémie s’implante dans notre pays, nous serons dans une toute autre situation ». Soulignons en dernier lieu que le premier-ministre a exclu en dernier la possibilité de déclarer pour le moment l’Etat d’Urgence en Algérie comme le font certains grands pays à l’image des Etats-Unis d’Amérique".