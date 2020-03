A LA UNEPOLITIQUE Deux décès en 24 heures et premier cas de Coronavirus à Alger et la maladie s’étend maintena

"APP"By ABDOU SEMMAR - 13 MARCH 2020 Deux décès en 24 heures et premier cas de Coronavirus à Alger et la maladie s’étend maintenant à Skikda:L’épidémie du coronavirus vient de connaître un nouveau développement en Algérie. Un premier cas a été détecté officiellement à Alger. Le nombre portant le total des cas d’infection à 27 individus. Le nouveau cas a été enregistré à Alger et concerne un homme de 36 ans, en provenance de France, souligne le ministère de la Santé. C’est le premier cas qui a été officiellement confirmé au niveau de la capitale Alger. Il s’agit du centre urbain le plus peuplé du pays. Les risques de la propagation sont donc de plus en plus élevés d’autant plus que deux décès viennent d’être enregistrés en moins de 24 heures. Il s’agit du décès d’une personne âgée de 55 ans et de la contamination d’une dame après son retour de France. D’autre part, un autre cas a été détecté à l’est du pays ce qui accélère la propagation du coronavirus. Il s’agit d’une personne actuellement hospitalisée à l’hôpital de Skikda, présentant un état de santé stable, essaie de rassurer le ministère de la Santé. Des assurances auxquelles personne ne croit en raison des incapacités chroniques de l’Etat algérien à organiser un dispositif de prévention efficace avec des tests de dépistage généralisés à toutes les régions du pays et un plan d’action caractérisé par une réactivité. L’unique bonne de la journée est la guérison de 10 patients qui ont quitté les hôpitaux de Boufarik et de Mascara. Une belle note d’espoir".