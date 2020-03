"MAGHREB EMERGENT"15 Mars, 2020 1:01"CORONAVIRUS-TUNISIE: DEUX NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS, 18 AU TOTAL: Deux nouveaux cas ont été confirmés samedi, ce qui porte le nombre total des cas confirmés de COVID-19 en Tunisie à 18, a révélé samedi Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, relevant du ministère tunisien de la Santé. Lors d’une conférence de presse périodique au siège du ministère, Mme Ben Alaya a fait savoir que deux sur les 70 analyses effectuées aujourd’hui par les autorités compétentes, « se sont révélés positifs ». En effet, les données exposées par la responsable tunisienne indiquent que le premier cas (parmi les deux nouveaux) est un citoyen tunisien de 47 ans, rentré de France en date 12 mars et fut mis en quarantaine à Tataouine, une province du sud-est du pays, dès son arrivée à l’aéroport de Djerba. Quant au second cas, il est détecté auprès d’une femme de 71 ans, qui vit dans la province de l’Ariana, l’une des quatre provinces du grand-Tunis. Au total, quelques 4.617 personnes ont été placées en auto-isolement jusqu’à ce jour".