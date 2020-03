"ANNABA"Coronavirus Une cellule de crise installée"

"E R" 14 Mars 2020 "Coronavirus Une cellule de crise installée:Devant la menace du coronavirus, déjà signalé au niveau d’une wilaya limitrophe, en l’occurrence Skikda, la wilaya d’Annaba vient de se doter d’une cellule de crise, chargée du suivi, de prévention et de lutte contre cette pneumonie nouvelle, apprend-on de source proche de la wilaya. Il s’agit, selon la même source, d’une cellule d’urgence multidisciplinaire qui regroupe des spécialistes de la Sureté de wilaya, la protection civile, la DTP, l’ADE et l’APC d’Annaba, et ce, afin de coordonner les actions de terrain et la mise en place de plans d’actions, dans la gestion des ressources de la wilaya, attribuées à la lutte contre la propagation du Coronavirus, ou encore la création de zones de confinement en cas d’épidémie. Pour ce dernier point, des salles omnisports couvertes, voire des infrastructures sportives dont les stades de football, pourraient être mobilisées pour la circonstance. Installée avant-hier, en présence du chef de l’exécutif Berimi Djamel-Eddine et du directeur de la santé de la wilaya, ainsi que de plusieurs cadres du secteur, cette cellule, dont le Q.G est implanté à l’hôpital « Ibn-Sina », a mis à la disposition des habitants un numéro d’alerte et d’orientations, à savoir le 038 45 13 13. Selon des informations recueillies auprès des membres de cette cellule d’urgence multidisciplinaire, depuis sont installation, celle-ci a reçu des centaines d’appels téléphoniques des citoyens, notamment, pour s’informer sur les consignes et mesures à prendre pour se protéger contre ce virus". B. Salah-Eddine