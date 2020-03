"L J I"FRANCE : FERMETURE DES MOSQUÉES À CAUSE DU COVID-19:De notre correspondant à Paris, Yazid B. "Suite au discours du président français Emmanuel Macron et aux mesures prises pour lutter contre le virus qui sévit en France et a fait, jusqu’à aujourd’hui, 79 morts et 3 661 cas confirmés, dont 154 sont dans un état grave, la communauté musulmane en France a pris des mesures drastiques afin de protéger ses membres comme la fermeture des lieux de culte. Ainsi après avoir pris connaissance des décisions du gouvernement français de fermer à partir de ce lundi tous les établissements scolaires, d’interdire les rassemblements de plus de 100 personnes, les associations musulmanes de France se sont réunies et ont décidé la fermeture des mosquées. D’ailleurs, pratiquement tous les imams ont annoncé aux fidèles que le vendredi 13 était la dernière prière du vendredi et ce jusqu’à nouvel ordre. Les imams ont tenu à rappeler aux membres de la communauté musulmane que c’est du devoir du musulman de se protéger et de protéger l’autre. Un discours rassurant a été prononcé tout en leur rappelant que le croyant doit se doter de mesures et de foi. Même la Grande Mosquée de Paris, qui est un repère pour tout musulman de France, a pris la sage décision de fermer ses portes par prévoyance et par mesure de sécurité, sachant que le Covid-19, appelé communément coronavirus, est derrière une épidémie qui frappe plusieurs pays dans le monde et surtout le pays frontalier avec la France et qui est l’Italie, qui reste le plus touché par cette maladie. D’ailleurs dans ce pays la barre de 1 000 morts jusqu’à présent a été largement dépassée et cela malgré le confinement de la population dans les grandes villes telles que Rome ou Milan. La France se dirige-t-elle vers la même situation que l’Italie ? Tout pense à croire que oui. D’abord le discours d’Emmanuel Macron a créé une certaine panique chez la population et le mot « confinement » est pratiquement sur toutes les lèvres. Ensuite il y a ce rush sur certains produits de consommation qui a eu lieu le lendemain du discours du président Macron et qui s’est traduit par des étalages complètement vides dans les grandes surfaces. L’angoisse et l’inquiétude gagnent peu à peu toute la population française et parmi celle-ci il y a la communauté musulmane".