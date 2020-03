Exclusif. L’Allemagne va offrir plus de 3000 kits de dépistage à l’Algérie et une impressionnante délégation c

"AP+By" ABDOU SEMMAR - 15 MARCH 2020 "Exclusif. L’Allemagne va offrir plus de 3000 kits de dépistage à l’Algérie et une impressionnante délégation chinoise arrive à Alger:Face aux ravages de la pandémie du coronavirus, l’Algérie est consciente qu’elle n’a ni les moyens ni les capacités nécessaires de protéger sa population. Dans ce contexte, la diplomatie algérienne a été mise à contribution et des puissances mondiales ont promis des aides conséquentes pour accompagner l’Algérie dans ses efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Et c’est dans ce sillage que l’Allemagne, la puissance européenne, va offrir la semaine à l’Algérie plus de 3000 kits de dépistage au coronavirus pour permettre aux autorités algériennes de renforcer leurs très faibles capacités de dépistage, a appris Algérie Part au cours de ses investigations. Ce don fait suite à au don français de 5000 kits de dépistage au coronavirus qui ont été expédiés hier nuit à Alger permettant à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) de répondre aux besoins pressants des hôpitaux algériens notamment à Boufarik et Blida où des dizaines, voire des centaines de cas suspects doivent être dépités en toute urgence. Après l’Allemagne, la Chine va dépêcher à Alger au cours de la semaine prochaine une délégation médicale dotée de plusieurs équipements médicaux dont une importante quantité de kits de dépistage au coronavirus. La délégation chinoise comprendra des experts qui maîtrisent les diagnostics du coronavirus. Ces experts vont former les médecins algériens et les assister pour améliorer la prise en charge des cas confirmés de coronavirus en Algérie. Avec ces aides internationales, l’Algérie espère ralentir la propagation dangereuse du coronavirus COVID-19 sur son territoire national".