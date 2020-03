eBOURSE DZ"16 mars 2020 A la Une, Droit & Litiges"De lourdes peines requises contre Abdelghani Hamel et sa famille:Des peines très lourdes ont été requises ce lundi par le procureur du tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre de Abdelghani Hamel et tous les membres de sa famille qui comparaissent en procès depuis mercredi dernier pour enrichissement illicite et trafic dans le foncier. Il a demandé l’application de la peine maximale, 20 ans de prison, à l’encontre de l’ancien patron de la DGSN assortie d’une amende de 8 millions de DA. 10 ans de prison ont été en outre requis contre son épouse, Salima Laanani poursuivie pour obtention illégale de neuf locaux commerciaux et 15 ans à l’encontre de Hamel Mourad, Chafik et Chahinez, propriétaires de nombreux biens et terrains acquis avantageusement. 20 ans ont été également requis à l’encontre de Hamel Ameyar. Tous les membres de la famille Hamel sont condamnés à payer une amende de 8 millions de DA. Le procureur a demandé des peines de 10 ans de prison assorties d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre de Abdelghani Zaalane et Mohamed Boudiaf respectivement anciens ministres des travaux publics et de la santé. 15 ans et 12 ans de prisons assorties d’une amende de 8 millions de DA ont été également requises à l’encontre de Moussa Ghelaî, ancien wali de Tipaza et Ben Sebane Zoubir, ancien wali de Tlemcen. Le procureur a aussi requis 10 ans de prison et une amende d’un million de DA à l’encontre de l’ex-DG de l’OPGI de Hussein Dey pour l’octroie illégal des locaux commerciaux à l’épouse Hamel et l’ancien DG des domaines de la wilaya de Tipaza. Les 24 sociétés des fils Hamel ont été quand à elles sommées de verser une amende de 32 millions de DA. Le procureur a enfin demandé la confiscation de tous les biens de la famille Hamel".