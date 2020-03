"AP+"By ABDOU SEMMAR - 16 MARCH 2020 Coronavirus en Algérie : 60 cas “officiellement” annoncés et l’épidémie s’étend d’Ager jusqu’à Annaba"Le ministère de la Santé vient d’annoncer officiellement que le bilan des contaminations au coronavirus s’élève à 60 cas. Six (6) nouveaux confirmés du coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés lundi en Algérie, portant à soixante (60) le nombre total des personnes infectées dans le pays, dont quatre (4) décès, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué".