"AP+" By ABDOU SEMMAR - 17 MARCH 2020 Exclusif. L’Algérie lance un appel de détresse et la Chine dépêchera d’ici la fin de la semaine deux avions avec des lits de réanimation et des médecins:L’Algérie a lancé officiellement un appel de détresse à l’attention de la Chine afin de lui fournir des aides et du matériel sanitaire nécessaire à la lutte contre la pandémie du coronavirus qui s’installe petit à petit sur le territoire national. La Chine a répondu à l’appel à l’aide de l’Algérie et prépare, a appris Algérie Part au cours de ses investigations, deux avions cargo qui devront atterrir à Alger jeudi ou vendredi prochain".