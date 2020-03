"Confidentiel. L’Algérie fortement exposée aux risques des pénuries de céréales, lait, semoule, farine, riz e

"AP+"By ABDOU SEMMAR - 17 MARCH 2020 Confidentiel. L’Algérie fortement exposée aux risques des pénuries de céréales, lait, semoule, farine, riz et légumes secs à cause de l’arrêt de l’économie mondiale: Panique et crise au sommet du pouvoir algérien. Le premier-ministre Abdelaziz Djerad a instruit le ministère du Commerce d’établir des prévisions exactes et précises concernant l’état actuel des provisions alimentaires du pays notamment concernant les produits de première nécessité, à savoir les céréales, la farine, semoule, lait, riz et légumes secs, a appris Algérie Part au cours de ses investigations".