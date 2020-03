"E R"Samir Rabah"17 Mar 2020"Outre la saisie de leurs biensB 20 ans de prison requis contre Hamel et son fils ainé: L’ancien directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et ses enfants encourent de lourdes peines de prison. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé, hier, un réquisitoire sévère à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de l’ensemble des accusés dans l’affaire de l’enrichissement illicite et ostentatoire de la famille Hamel. En effet, le représentant du ministère public a demandé une peine de 20 ans de prison ferme et la saisie de la totalité des biens et une amende de 8 millions de dinars contre l’ex- DGSN. Même peine requise contre son fils ainé, Amiar Hamel. Les deux autres enfants du général à la retraite, Mourad et Chahinez risquent, quant à eux, 15 ans de réclusion et la saisine de leurs biens. L’épouse de l’ex-DGSN, Salima Laânani encourt 10 ans de prison ferme et la saisie de tous ses biens. Le procureur a requis aussi 15 ans de prison contre l’ex-wali de Tlemcen, Ghelai Moussa, 12 ans de réclusion contre Bensebaine Zoubir ,ex-wali de Tlemcen, 10 ans de prison ferme contre Abdelghani Zaalane, ex wali d’Oran et ex-ministre du Transport, 10 ans de prison ferme contre Abdelmalek Boudiaf, lui aussi ex- wali d’Oran et ex-ministre de la Santé. Le parquet a requis aussi des peines allant de 5 ans à 8 de prison fermes contre d’anciens hauts cadres des OPGI et des domaines à Alger et à Tipaza. Ouvert, il y a quelques jours, le procès de l’ancien DGSN se poursuit toujours au tribunal de Sidi M’hamed. Après avoir auditionné les principaux accusés, le président du tribunal a entendu, hier matin, les témoins dans cette affaire et à leur tête l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Dimanche dernier, le tribunal a auditionné, l’ex directeur des domaines à Tipasa, Bouamrane, qui a nié toutes les accusations portées contre sa personne, révélant avoir subi « des pressions et des contraintes » entre 2016 et 2017 de la part de certains détenteurs de pouvoir, citant parmi eux le Directeur de la sûreté de wilaya à l’époque. Le mis en cause a indiqué avoir déposé 10 plaintes contre le wali de Tipaza, les deux directeurs de la Réglementation et de l’Industrie en cette période et le Chef du service technique à l’Agence foncière d’Alger, en l’occurrence Hmirat Djelloul. Les accusés Chenine Nacer, cadre à la Direction des domaines à la wilaya d’Alger, le promoteur immobilier Bali, ainsi que Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaalane en leur qualité d’anciens walis d’Oran ont été aussi auditionnés dimanche dernier. Ce procès a permis à l’opinion publique de prendre connaissance de l’enrichissement ostentatoire de la famille Hamel qui détient, à elle seule, des dizaines de bien mobilier et immobilier, plus d’une centaines de comptes bancaires et des biens acquis, on ne sait par quel miracle".