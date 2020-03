"ANNABA"Pénurie de gants et de masques Des queues devant les pharmacies de la ville"

"E R"Pénurie de gants et de masques Des queues devant les pharmacies de la ville 17 Mar 2020 Annaba 81 fois Les annabis commencent à prendre conscience en voulant se protéger contre ce danger devenu réel du virus mortel corona. On cherche désespérément à acquérir soit des gants de protection ou des masques ou bavettes. Ce qui semblait impossible hier puisque dans pratiquement toutes les pharmacies on n’en trouve plus. Un « niet » décourageant accueille la demande des personnes qui veulent s’en munir et protéger leurs familles de ce fléau. D’après des personnes déçues certains pharmaciens écoulent sous le comptoir ou vous imposent une boite entière. D’autres vous proposent des gants stérilisés à 100 DA. Tout comme le gel alcoolisé de 1 litre est introuvable. La rumeur bat également son plein et à chacun d’amener son scoop en signalant un cas à tel ou tel quartier ou localité des environs. On a peur certes mais il ne faut pas participer à ces « fake news » qui ne font qu’installer une psychose insupportable. Les commerçants de certains magasins imprègnent leur monnaie d’alcool chirurgical, les savons de Marseille reprennent leur place dans les domiciles etc.. Une pharmacienne du centre de la ville conseille aux particuliers de se laver souvent à l’eau et au savon naturel qui servait jadis à la lessive des grands-mères (saboune ahjarre) comme on l’appelait. Il faut aussi bannir cette habitude de s’embrasser à tour de bras. En tous les cas, les annabis ne plaisantent plus quand ils parlent de cette épidémie importée par des personnes venues de pays infectés par le coronavirus tels que la France, l’Italie ou l’Espagne, qui sont les plus proches de notre pays. Signalons que les animateurs du marché informel n’ont pas raté cette occasion en proposant des gants latex dans les rues de la ville au prix inflationniste de 50 DA la paire. Munis de boites entières (sûrement cédées par des pharmaciens) ces jeunes sont en train de plumer les citoyens. Ahmed Chabi