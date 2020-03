"E R"Iheb "EL-TARF L’eau coulera à flots à Bouhadjar: L’eau coulera à flots à Bouhadjar Il y a environ quatre mois, l’amenée de l’énergie électrique par les services de la SDE, bien que payé par les services de la DRE, a suscité la colère du DRE comme rapporté dans ces mêmes colonnes, à un moment où les habitants de la commune d’El Ayoun étaient confrontés à une longue pénurie d’eau. Aujourd’hui, c’est avec une joie incommensurable que le directeur des ressources en eau, a tenu à nous exprimer hier, sa satisfaction quand ces mêmes services de la SDE, filière de la Sonelgaz, lui ont annoncé qu’ils allaient procéder à la mise en service de la phase 400. Cette mise en service signifie, selon notre interlocuteur; l’augmentation du quota de la distribution d’eau, à partir de la station flottante qui se trouve au niveau du barrage de Chefia, qui va passer de 17000 à 34000 m3. Ce quota va améliorer nettement la distribution de l’eau dans les communes de Bouhadjar, Aïn Kerma, Oued Zitouna et Hamam Béni Salah, ainsi que vingt mechtas comme Statir, H’nachir, Sanhaja, El F’his et tant d’autres. Pour ces petites concentrations urbaines qui ont toujours souffert de l’absence de l’eau tout autant des communes dont elles dépendent où l’eau coulait, avec parcimonie, tous les quinze ou vingt jours, la joie des habitants de ces communes de la bande frontalière, après d’années de souffrances, n’aura d’égal que la joie du fait d’un casse tête qui n’a que trop duré et qui ne sera qu’ un lointain mauvais souvenir".