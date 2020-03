"LE MONDE"Par Perrine Mouterde Publié hier à 17h15, mis à jour à 07h20" Faire ses courses par temps de coronavirus : ne pas toucher son visage, rester à distance des autres clients Faire ses courses est désormais l’une des seules raisons pour lesquelles il est possible de sortir de chez soi. A condition de respecter des mesures de précaution.En cette période de confinement, c’est l’un des rares motifs pour lesquels il est encore possible de sortir de chez soi : aller faire ses courses – sans emmener toute sa famille avec soi, bien sûr. Mais alors qu’il est recommandé d’éviter au maximum tout contact humain, est-il raisonnable de se croiser dans les rayons des supermarchés ? Quelles sont les mesures de précaution à observer ? Eléments de réponse. Une distance d’un mètre entre clients est-elle suffisante pour se protéger ? C’est par les postillons que se transmet principalement la maladie. Un contact direct avec une personne malade, lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion est nécessaire pour transmettre le Covid-19. Au supermarché, c’est à l’entrée du magasin ou lors du passage en caisse que les contacts peuvent être les plus étroits et les plus prolongés. « A ces moments-là, une distance d’un mètre entre deux personnes est tout à fait raisonnable », assure le président de la Société française d’hygiène hospitalière, Bruno Grandbastien. Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Nous sommes en guerre » : face au coronavirus, Emmanuel Macron sonne la « mobilisation générale » « Pour qu’il y ait transmission du virus, il faut une proximité immédiate pendant au moins plusieurs minutes. Si vous croisez une personne pendant cinq secondes dans un rayon et qu’elle ne vous postillonne pas dessus, vous n’êtes pas exposé à un risque », rappelle-t-il aussi. Privilégier les horaires où les magasins sont le moins fréquentés, pour limiter au maximum les interactions, est conseillé. Peut-on être infecté en touchant un chariot ou un produit contaminé ? Le SARS-CoV-2 peut survivre sur une surface inerte, que ce soit un Caddie ou un emballage alimentaire. Si une gouttelette est déposée par un client infecté sur une boîte de céréales par exemple, un autre client qui mettrait la main dessus pourrait alors porter le virus. Toutefois, ce ne sont pas les mains mais bien le nez, la bouche et les yeux qui sont les portes d’entrée du coronavirus dans l’organisme. Il faut donc veiller à ne pas porter ses mains à son visage pendant la durée des courses et se les laver consciencieusement à son retour, avec de l’eau et du savon. Lire aussi Coronavirus : ce qui est permis et ce qui est interdit pendant le confinement en France Concernant la durée pendant laquelle le virus peut subsister sur une surface inerte, les données scientifiques sont disparates. « Les études les plus optimistes disent trois heures, les plus pessimistes parlent de neuf jours, précise Bruno Grandbastien. La vérité est sûrement autour de quelques heures. » Mieux vaut donc laver directement les fruits et légumes à leur arrivée, mais le plus précieux conseil reste toujours le même : se laver souvent les mains. Faut-il porter des gants au supermarché ? Aucune étude ou observation ne permet de conseiller le port des gants au supermarché. « Ce n’est pas une mesure que je recommanderais, explique Bruno Grandbastien. Le gant fonctionne comme une deuxième peau, si j’ai un contact avec le virus, je vais garder mes gants jusqu’à ce que je les retire en arrivant chez moi… Je vais disséminer le virus de la même façon que mains nues. » Est-il moins risqué de se faire livrer ses courses à domicile ? Les produits livrés à domicile étant souvent issus des rayons des supermarchés, le risque que ceux-ci soient contaminés est identique que l’on fasse ses courses soi-même ou que l’on utilise un service de livraison. La livraison à domicile peut en revanche être une solution particulièrement adaptée pour les personnes à autonomie réduite, comme les personnes âgées. Elle permet aussi de favoriser la diminution des contacts directs entre personnes et d’éviter de rencontrer d’autres clients potentiellement malades. Peut-on être infecté en mangeant un aliment contaminé ? Si une personne porteuse du virus tousse ou éternue en préparant un plat, elle peut contaminer les aliments. Mais pour les consommateurs, il n’existe quasiment aucun risque d’être infecté par voie alimentaire, assure Bruno Grandbastien. « La transmission ne se fait que par voie respiratoire ou par les muqueuses, rappelle-t-il, et non par voie digestive. » L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail rappelle aussi qu’à l’instar d’autres coronavirus, le SARS-Cov-2 est sensible aux températures de cuisson. « Un traitement thermique à 63 °C pendant quatre minutes [une température utilisée dans le cadre de la restauration collective] permet de diviser par 10 000 la contamination d’un produit alimentaire », écrit l’Anses".