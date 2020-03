"ANNABA "MESSAGE A LA CELLULE DE CRISE"

LE MONDE Coronavirus : ce qui est permis et ce qui est interdit pendant le confinement en France: EXEMPLE POUR NOTRE YILAYA D'ANNABA : Coronavirus : ce qui est permis et ce qui est interdit pendant le confinement en France Le président de la République a évité lundi de prononcer le mot de confinement et a limité la mesure à deux semaines, semblant édulcorer des mesures qui ne sont guère différentes de celles adoptées en Italie ou en Espagne depuis quelques jours.Le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a intimé, lundi 16 mars, aux Français de rester chez eux, sauf exceptions, pour lutter contre la propagation du coronavirus et a promis la mobilisation de 100 000 policiers et gendarmes pour des contrôles. « Le mot d’ordre est clair : restez chez vous ! », a dit M. Castaner lors d’un point presse au ton parfois martial. Toutes les personnes qui circuleront devront être « en mesure de justifier leur déplacement », a-t-il ajouté, précisant qu’une amende pour les contrevenants serait prochainement portée à 135 euros. Elle est aujourd’hui de 38 euros. Suivez en direct : La première journée d’application du confinement en France Les restrictions Comme l’avait annoncé un peu plus tôt le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, M. Castaner a rappelé que les restrictions de circulation commenceraient mardi à midi, pour quinze jours, éventuellement renouvelables. Pour chaque déplacement, outre certaines cartes professionnelles et des attestations d’employeurs, les Français devront présenter un « document attestant sur l’honneur le motif » du déplacement, notamment téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur. Il pourra également être réalisé sur papier libre. Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour : déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ; déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr et arrêté sur Legifrance) ; déplacements pour motif de santé ; déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ; déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. Lire aussi « Les mesures de distanciation sociale ne sont pas bien comprises par les Français » « Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons », a expliqué M. Castaner. Les exceptions aux restrictions de circulation « pourront être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le travail. Lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues, ni organisées sous forme de télétravail », a détaillé le ministre. D’autres déplacements échappent aux restrictions mais pas aux justificatifs : ceux « nécessaires pour faire des courses ou pour les besoins de première nécessité, pour motifs de santé, pour les déplacements au motif familial impérieux, pour les personnes vulnérables, pour venir en aide à un proche dépendant ou pour des parents séparés pour aller chercher ou déposer les enfants », a-t-il encore ajouté. Le ministre a également précisé que des « déplacements brefs à proximité du domicile » seront également tolérés. « On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien mais chacun devra le faire avec parcimonie », a encore complété le ministre. Dans tous les cas, toute activité de loisir devra se faire à proximité du domicile et ne pas impliquer de rencontrer d’autres personnes. Les sports de groupe (football, rugby, basket-ball…) sont ainsi interdits.