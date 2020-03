PSG : Neymar et Thiago Silva ont quitté la France "Juste avant la mise en place d'un confinement total à l'échelle de la France, deux joueurs du PSG ont réussi à quitter l'Hexagone. Neymar et Thiago Silva sont actuellement au Brésil. La France a été placée en confinement total depuis mardi et les mesures prises par le gouvernement. Avant que cette décision n'a été prise, et qui a conduit notamment à la fermeture de l'espace Schengen, plusieurs footballeurs étrangers évoluant en Ligue 1 ont fait le choix de retourner dans leur pays. C'est le cas de deux sociétaires du PSG, en l'occurrence Thiago Silva et Neymar. Le duo est retourné au Brésil, si l'on en croit ce que rapporte L'Equipe et Le Parisien. Un programme individualisé leur a été préparé Les deux joueurs n'avaient aucune véritable raison de rester dans la capitale française puisque le championnat est arrêté et toutes les activités physiques de ses différentes équipes professionnelles. Avant qu'ils ne partent, le staff leur a concocté un programme individualisé à suivre chez eux pour garder la forme. Il y a fort à parier qu'ils ne seront de retour en Hexagone qu'à l'issue de la période de confinement".