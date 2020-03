"LJ I"Mohamed Mecelti "LE BILAN S’ALOURDIT : 17 WILAYAS TOUCHÉES PAR LE COVID-19: La propagation de l’épidémie continue. Chaque jour de nouveaux cas sont annoncés, ainsi que de décès. Le bilan a grimpé ce vendredi à 12 morts et 95 cas infectés au coronavirus en Algérie. Le COVID-19 a fait onze morts en Algérie ; les derniers en date, une femme de 77 ans de Tizi-Ouzou et une autre de 67 ans originaire de la wilaya d’El Oued. Le bilan officiel des cas confirmés du coronavirus est passé de 72 à plus de 95, ce qui suscite de vives inquiétudes parmi la population. « La majorité des cas enregistrés sont des personnes ayant séjourné à l’étranger ou qui étaient en contact avec des citoyens rentrés de l’étranger, de France ou d’Espagne notamment », a déclaré Samia Hammadi, sous-directrice chargée des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Face à cette situation, Mme Hammadi a appelé les personnes atteintes de maladies chroniques, les plus vulnérables à l’infection par ce virus, selon elle, à faire preuve de prudence et à se laver les mains avec du savon et de l’eau. Elle les invite également à se rapprocher des hôpitaux équipés d’appareils d’assistance respiratoire dès que possible et de ne pas se rendre dans les Centres de santé près de leur résidence. Désormais, 17 wilayas sont touchées par le Coronavirus, à savoir Blida (47 cas), Alger (12 cas), Tizi Ouzou (6 cas), El Oued (6), Skikda (5 cas), Annaba (5 cas), Bordj Bou Arreridj (2), Médéa (2), Mascara (2), Souk Ahras (1 cas), Adrar (1 cas), Bouira (1 cas ), Bejaia (1 cas), Boumerdes (1 cas), Sétif (1 cas), Tissemsilt (1 cas) et Oran (1 cas). Le gouvernement avait auparavant annoncé la fermeture des centres commerciaux d’Alger et d’Oran, les plus importants à l’échelle nationale. Toutes les audiences dans les tribunaux ont également été reportées. Ces mesures s’ajoutaient à l’annulation de tous les événements sportifs, culturels et politiques, ainsi qu’à la fermeture des écoles, universités, crèches, centres de formation professionnelle, cabarets et discothèques, restaurants et salles des fêtes, bains maures, salles de jeux et quinzaines commerciales. Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé hier la barre des 10 000 morts dans le monde, dont plus 5 000 en Europe, malgré les décisions de confinement qui se multiplient partout mais qui ne pourront pas s’appliquer dans des endroits très vulnérables. En outre, trois milliards de personnes n’ont même pas les armes les plus basiques contre le virus, l’eau courante et le savon, s’alarment des experts des Nations unies, qui craignent la perte de « millions » de vies. Il convient de noter le « record mondial » de morts liées au coronavirus détenu par l’Italie avec 427 décès en 24 heures pour atteindre un total de 3 405, suit la Chine (3 245), l’Iran (1 284) et l’Espagne (767). L’Italie, qui a enregistré au total 41 035 cas, avait recensé officiellement ses deux premiers morts le 22 février.