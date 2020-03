"Annaba : Forte tension sur le sac de semoule"

"E R"A.Ighil mars 19, 2020 :" Forte tension sur le sac de semoule: Durant ces derniers 48 heures, les responsables de la direction du commerce de la wilaya d’Annaba tentent d’apaiser la tension en clamant que « Tous les produits alimentaires sont disponibles et qu’il n’existe pas de pénurie de semoule ». Les perturbations dans l’approvisionnement sont dues à la hausse de la demande du consommateur qui est, en somme, le vecteur du changement. Ainsi donc, une forte tension s’est installée sur le sac de semoule. Pour illustrer cette situation aggravante, un livreur a été pris d’assaut et son camion a été vidé des sacs de semoule qu’il devait décharger chez un grossiste de la cité des Palmiers. Les spéculateurs ont donc pris le relais et ce produit est cédé dans certains commerces à 1.500DA le sac de 25 kg.Devant cette situation, le wali d’Annaba a effectué, hier, une visite inopinée à la minoterie « d’Hippone » et a ordonné à ses responsables de satisfaire le citoyen en ce produit de large consommation. Il est impératif que l’approvisionnement de ce produit soit régulé. Aux agents contrôleurs de la direction du commerce de mettre les bouchées doubles afin de sanctionner lourdement les commerçants véreux et sans scrupules en pareille catastrophe sanitaire, mais aussi les différentes associations de consommateurs doivent jouer le jeu de la mobilisation. Il faudrait signaler que le numéro vert 10-20 a été installée pour dénoncer les abus constatés concernant la qualité ou le prix".