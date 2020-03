"Annaba Un mariage maintenu à la salle des fêtes Tassili malgré l’interdiction : Criminel laxisme des autorit

"E R" Annaba mars 19, 2020" Un mariage maintenu à la salle des fêtes Tassili malgré l’interdiction : Criminel laxisme des autorités à Annaba: Une fête de mariage a provoqué hier un tollé à Annaba, enflammant la toile. Une cérémonie de mariage célébrée à la salle des fêtes de Tassili (près du port de pêche d’Annaba) s’est tenue malgré l’interdiction officielle de fermeture de tous les lieux de rassemblement, salles de fêtes, salles de cinéma, cirques, boites et clubs de nuits, bars, discothèques, cybercafé, salles de jeux … La décision n°598 signée par le wali Djamel Beremi est entrée en vigueur le 16 mars, à savoir deux jours avant la tenu dudit mariage. Tous les établissements concernés par cette décision étaient hier fermés à l’exception de cette salle des fêtes qui a défrayé la chronique. Le mariage débuta vers 14h00. Une heure plus tard, les réseaux sociaux se sont enflammés pour dénoncer et exiger la fermeture de la salle des fêtes. Beaucoup de publications laissaient entendre qu’il y a avait un grand nombre d’invités venus de Blida, épicentre de la pandémie de Coronavirus en Algérie, provoquant ainsi la psychose au sein des internautes. La sûreté de wilaya a été prévenue et le chef de sûreté en personne a été saisi. Nous nous sommes déplacés sur les lieux pour confirmer l’information. Sur place, les invités continuaient à rejoindre la salle et des hommes sortaient de temps à autre pour fumer une cigarette. La musique était parfaitement audible même de l’extérieur de la salle. Vers 16h45 une équipe composée de trois officiers de police est arrivé sur les lieux. L’un d’entre eux est entré, au bout de 5 minute un deuxième officier l’a rejoint, alors que le troisième est resté attendre en compagnie du chauffeur. Les deux officiers sont par la suite ressortis et ont quitté les lieux. 15 minutes après le départ des policiers, la musique était toujours audible et des invités continuaient à affluer vers la salle des fêtes. Sur les réseaux sociaux, des internautes en colère se demandaient comment un mariage a-t-il pu être autorisé alors que le pays devrait être, normalement en guerre contre la maladie. D’autre ont soulevé le problème du « deux poids deux mesures pratiqué par les autorités locales, qui prennent des mesures coercitives pour certains et font preuve de laxisme à tout épreuve envers d’autres ». Nous avons contacté les services de la wilaya d’Annaba qui nous affirmé que le chef de sûreté de wilaya a été instruit par le wali de prendre les choses en main. A 18h20, un élu FLN s’est déplacé sur les lieux pour faire un live sur Facebook et démentir la « rumeur ». A 21h00 nous sommes revenus sur les lieux. Les lumières de la salle étaient allumées alors que les portes étaient fermées. Alors que nous prenions une photo de la salle, deux hommes, dont l’un s’est présenté comme le gérant de la salle ont tenté de nous en empêcher, mais des citoyens de la Vieille Ville ainsi que des représentants des associations de défense des droits de l’Homme sont intervenus. Un sit-in a été improvisé par des citoyens soucieux de l’intérêt suprême des habitants d’Annaba, de l’Algérie et des Algériens. Un important renfort policier est, par la suite, arrivé. Les policiers sont en factions devant la salle Tassili. Nous ne savons pas s’ils sont là pour maitriser les manifestants ou bien pour stopper le mariage. Il est 21h40 à l’heure où nous mettons sous presse et la situation demeure tendue près de la salle des fêtes en question". R.C