"DIA" Le bilan du Coronavirus augmente en Algérie: 15 décès et 139 cas confirmés (Vidéo): 21 mars 2020 17:40 Publié par admin: DIA-21 mars 2020: L’épidémiologiste Pr. Djamel Fourar, Directeur général de la prévention au ministère de la santé, qui a été nommé porte-parole officiel de ce nouveau Comité scientifique pour la lutte contre le Coronavirus, a annoncé dans une conférence de presse, que l’épidémie du Coronavirus a atteint à 15h le bilan dangereux de 15 morts et 139 cas confirmés, dont 78 cas dans la wilaya de Blida. L’age moyen des personnes décédés est de 64 ans et souffraient de maladies chroniques. Par ailleurs M.Fourar a annoncé que 22 personnes ont été guéris du virus du Coronavirus, alors 34 cas sont actuellement en observations dans les hôpitaux algériens. Amir Hani