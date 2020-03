Cas confirmés de coronavirus dans les 20 pays du monde les plus touchés au samedi 21 à 10h30: Sources : WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY. Cas confirmés de coronavirus dans les 20 pays du monde les plus touchés au samedi 21 à 10h30 PAYS CAS CONFIRMES DE CORONAVIRUS Chine 81 286 Italie 47 021 Iran +20 000 Espagne 21 571 Allemagne 19 848 Etats-Unis 19 624 France 12 612 République de Corée 8 652 Suisse 5 544 Royaume-Uni 4 014 Pays-Bas 3 003 Autriche 2 649 Norvège 1 959 Belgique 2 257 Suède 1 639 Danemark 1 337 Japon 963 Malaisie 1 030 Canada 1 085 Portugal 1 020 République Tchèque 833 Autres +15 000 TOTAL 275 469