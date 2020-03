"APS"Publié Le : Samedi, 21 Mars 2020 16:19" Coronavirus: les Algériens plus conscients quant à la dangerosité du virus: ALGER -En l'espace de quelques jours, les Algériens sont en train de refléter, à travers moult comportements et actions, une prise de conscience évidente quant à la dangerosité du coronavirus, dont le bilan des cas positifs et des décès va en s'accroissant.L'exemple édifiant qui atteste que la sensibilisation sur la dangerosité du Covid-19 a porté ses fruits est la suspension des marches du vendredi, à travers l'ensemble du territoire national avec des rues quasiment désertées de leurs occupants, les rideaux des commerces en grande majorité baissés et de rares passants. Telle est l'image dominante pour une journée associée, depuis plus d'une année, à une mobilisation politique pacifique, que les animateurs ont préféré momentanément mettre entre parenthèses, l'immense enjeu étant de préserver, avant leurs propres vies, celles de leurs proches, de leurs concitoyens et de l'ensemble de la population".