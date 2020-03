"APS"Samedi, 21 Mars 2020 20:02" Alger: près de 60.000 familles bénéficieront de l'opération de solidarité spécial Ramadhan: ALGER- Près de 60.000 familles dans la wilaya d'Alger recevront cette année une aide de 6.000 DA dans le cadre de l'opération de solidarité spécial Ramadhan, dont la liste des bénéficiaires reste ouverte, a-t-on appris auprès du Directeur du budget et de l'équipement à la wilaya, Khaled Bilal. Dans une déclaration à l'APS, M. Khaled Bilal a indiqué que près de 60.000 familles étaient enregistrées au niveau de la wilaya d'Alger pour bénéficier de l'aide financière accordée dans le cadre de l'opération de solidarité spécial Ramadhan, précisant que les bénéficiaires, dont la liste reste ouverte, recevront un virement CCP d'un montant de 6.000 DA. Les catégories vulnérables, les nécessiteux, les personnes sans revenu et les personnes à faible revenu figurent parmi les bénéficiaires de cette action de solidarité, a-t-il dit. Et d'ajouter qu'un examen des listes des bénéficiaires de l'opération au cours des dernières années avait fait ressortir des modifications progressives induites par la dynamique qu'a connue la wilaya en matière de relogement.Concernant le financement de cette opération de solidarité, M. Khaled Bilal a fait savoir que la wilaya y consacrera un budget de plus de 55 milliards de centimes, qui sera réparti à travers 57 communes à diverses proportions. Il a précisé à cet égard que 22 communes dépendront exclusivement de l'aide de la wilaya pour assurer leur programme de solidarité, citant à titre d'exemple Hammamet, Harraoua, Bourouba, Sidi Moussa, Rais Hamidou et Beni Messous. D'autres communes, en revanche, en dépendront partiellement (jusqu'à 50%). Quant aux communes dont les recettes sont équilibrées ou excédentaires, à l'instar d'El Biar, Hydra, Alger-centre, Dar El-Beïda et Rouiba, elles prendront en charge le financement de l'opération de solidarité spécial Ramadan à 100%.