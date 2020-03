Le bénévolat s'intensifie: Signe d'une conscience accrue face à un danger collectif, les actions de bénévolat pour gérer au mieux cette conjoncture délicate se multiplient. Qui pour confectionner et offrir gracieusement des bavettes de protection, qui pour nettoyer et désinfecter les espaces communs ou encore pour mettre à la disposition des citoyens des denrées alimentaires, au moindre coût, voire parfois à titre gracieux. A coups de jets d'eau et de divers détergents ainsi qu'une énergique dose de bonne volonté, des rues, des poignets et autres devantures de commerces, des sols de marchés, entre autres, sont requinqués et frottés. Autant d'actions qui drainent autour d’elles des jeunes qui meublent, de la sorte, leur temps oisif en se rendant utile à la collectivité. Autant de scènes, largement diffusées via les réseaux sociaux, qui donnent également à voir des élans de générosité et d’entraide sociale, dictés par une conjoncture que d’autres citoyens ont, hélas, mis à profit pour se faire des rentrées d'argent supplémentaires.