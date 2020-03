"L Q O" par Kamal Guerroua La mercuriale des prix et la guerre aux spéculateurs !L'Algérie s'affole : aux peurs légitimes de la contagion de l'épidémie du coronavirus, se sont ajoutés les effets de la chute des prix du baril de pétrole, et maintenant, le fantôme de la pénurie des produits de consommation et leur cherté sur le marché, en raison du monopole exercé par certains spéculateurs véreux. En dépit des avertissements du président Tebboune à ces derniers lors de son allocution à la nation, rien n'a changé sur le terrain : le citoyen se trouve otage de la spéculation commerciale ! Produits d'hygiène élémentaires, fruits et légumes, bavettes, etc., tout est revu à la hausse, au grand dam du pauvre consommateur ! Mais pourquoi toute cette flambée des prix ? Où est la solidarité légendaire des Algériens ? Puis, est-il possible de construire la citoyenneté et le sens patriotique sur la tricherie et le vol systématisé que nos compatriotes ont dénoncés durant tout le Hirak ? Non et mille non ! De toute manière, aucune explication à ce phénomène n'est vraiment convaincante, sauf celle du monopole et de la surenchère commerciale, lesquels survenant d'habitude à l'approche du mois de Ramadan, deviennent malheureusement de nos jours «le second ADN» de certains commerçants, pour toute l'année. Sur l'écran, responsables, agriculteurs, industriels, grossistes et marchands de détail se renvoient inutilement la balle, comme si le problème ne dépend d'aucun d'eux. Qui est le fautif alors ? Mais que faire pardi ? Depuis des décennies, on assiste au même scénario et aux mêmes pratiques immorales sur fond du silence des autorités ! Et qui paie les pots cassés ? Toujours le pauvre citoyen ! Maintenant que le président lui-même en a parlé, y aura-t-il du concret ? N'importe quel habitant du quartier populaire de Bab El Oued par exemple, si jamais il prend un micro à la télévision émettra un seul souhait : que toutes ces promesses de Tebboune se transforment en actes ; des actes forts et significatifs qui traduiront la fermeté de l'Etat à l'égard de ceux qui profitent de la détresse collective pour se remplir les poches. La balle est donc dans le camp des officiels ! Il faut que ces derniers agissent vite et avec efficacité pour que les choses retournent à la normale, pour que l'Algérien vive dans son pays avec dignité !