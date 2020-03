CARTE JHON OPKINS Coronavirus : cette carte interactive qui vous permet de suivre la propagation du virus en t

Coronavirus : cette carte interactive qui vous permet de suivre la propagation du virus en temps réelCARTE - Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine fin 2019, le nombre de contaminations a dépassé ce dimanche 22 mars le cap des 310.000 cas confirmés. Plus de 13.000 personnes sont décédées, dans quelque 150 pays et territoires. 22 mars 15:00 - La rédaction de LCI La pandémie de Covid-19 touche la quasi-totalité du globe. Le nombre de contaminations au coronavirus Sars-CoV-2 se porte ce dimanche 22 mars à la mi-journée à plus de 311.000 cas confirmés, dans 169 pays et territoires, selon un bilan établi par les chercheurs du Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE). Au total, 13.407 personnes sont décédées, tandis que 93.790 autres ont guéri. Foyer originel de la pandémie, la Chine - sans compter les territoires de Hong Kong et Macao - dénombre 81.395 cas, un nombre à présent en très faible augmentation de jour en jour. Les autres pays les plus touchés sont l'Italie (53.578 cas), l'Espagne (28.572 cas), les Etats-Unis (26.747 cas), l'Allemagne (23.129 cas), l'Iran (20.610 cas), la France (14.485 cas) et la Corée du Sud (8897 cas).