Coronavirus en Algérie En Algérie, le dernier bilan du coronavirus fait état de 139 cas et 15 morts. L'Algérie a fermé ces derniers jours les lieux de rassemblements, comme les salles des fêtes. Les manifestations ont aussi été interdites et toutes les liaisons aériennes et maritimes internationales suspendues. Jeudi 19 mars, les autorités ont annoncé de nouvelles mesures, notamment la fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes à partir du 22 mars. Le confinement est aussi envisagé.