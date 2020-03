"APS" Dimanche, 22 Mars 2020 16:09 Journée mondiale de l'eau : une ressource vitale pour contenir la propagation du COVID-19:ALGER- La journée mondiale de l’eau, célébrée chaque année le 22 mars montre encore une fois à quel point l’eau est essentielle pour la vie humaine, vu son rôle dans la prévention du COVID-19, a indiqué dimanche l'Organisation des Nations Unies (ONU). "En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous montre encore une fois à quel point elle est essentielle à nos vies. Se laver les mains est crucial pour contenir la propagation de la COVID-19 et de nombreuses autres maladies infectieuses", a- t-elle précisé a l’occasion de la journée mondiale de l’eau. Cependant, près de trois milliards de personnes dans le monde n'ont aucun moyen de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus, alerte l'Organisation. La Journée mondiale de l'eau, qui coïncide avec le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Elle célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030. D’autre part, la journée mondiale de l'eau porte cette année sur "l'eau et les changements climatiques", et sur les liens indissociables qui existent entre eux. "Une campagne internationale montre comment notre utilisation de l'eau contribuera à réduire les inondations, les sécheresses, la pénurie d’eau et la pollution, et aidera à lutter contre le changement climatique même", affirme l’ONU. L’ONU a également souligné que s’adapter aux effets du changement climatique sur l'eau, permettra de protéger la santé et sauver des vies. Et, en utilisant l'eau plus efficacement, il sera question de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, l’ONU a lancé plusieurs messages portant principalement sur la nécessité aux décideurs de placer l'eau au cœur des plans d'action climatique, sachant que l'eau peut contribuer à la lutte contre le changement climatique. Elle rappelle qu’il existe des solutions durables, abordables et évolutives en matière d'eau et d'assainissement. A signaler que par mesure de précaution sanitaire en raison de l'épidémie de COVID-19 (coronavirus) en Italie et dans le monde, la célébration de la Journée mondiale de l'eau 2020 au siège de la FAO à Rome, le 23 mars 2020, a été annulé. Au lieu de cela, des messages faisant la promotion du thème "L'eau et le changement climatique" mettant l'accent sur l'agriculture seront publiés en ligne et par le biais d'autres médias numériques, ainsi que du matériel pertinent lié à la Journée mondiale de l'eau. Pour rappel, en 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) a recommandé qu’une journée internationale soit consacrée aux ressources en eau douce. Le 22 décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait une résolution déclarant le 22 mars 1993 première Journée mondiale de l’eau. Pour renforcer l'action mondiale, l'Assemblée générale a proclamé la décennie internationale d’action "l'eau, source de vie" (2005-2015) et l'actuelle décennie internationale d’action " l’eau et le développement durable" (2018-2028). Cette dernière met l'accent sur le développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau à des fins sociales, économiques et environnementales, et sur la mise en œuvre et la promotion des programmes et projets connexes".