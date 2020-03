L’entreprise "MAMA" fait don d’importantes quantités de pâtes aux familles nécessiteuses: BLIDA- L’entreprise MAMA a fait don d’importantes quantités de pâtes alimentaires de large consommation, au profit de la wilaya de Blida, pour être distribuées à des familles nécessiteuses, dans le cadre de l’élan de solidarité enregistré dans la wilaya, en cette crise sanitaire traversée par le pays, a appris, dimanche, l’APS auprès du Club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja (CEIMI). "Face à l’épidémie du coronavirus (Covid -19), la solidarité de tous les algériens est devenu un devoir national", a ajoute la même source, signalant un "premier don de 20.000 paquets de couscous, 40.000 paquets de pâtes, et 20.000 kg de semoule au profit de la wilaya de Blida", qui se chargera de sa distribution aux familles nécessiteuses de la région, est-il souligné. La même entreprise s’est engagée à s’impliquer totalement aux cotés du Gouvernement et du peuple, dans le combat contre le coronavirus, en faisant des dons aux familles nécessiteuses, tout en mettant tout en œuvre pour "écarter toute possibilité de pénurie de ses produits de base nécessaires à la survie des citoyens", est-il ajouté de même source. Un autre engagement a été pris, par l’entreprise MAMA, selon la même source, en vue de "lutter contre la spéculation sur les prix de ses produits en bannissant définitivement de sa liste, tout distributeur qui spéculera sur les prix de ses produits de large consommation", assurant, en outre, qu’elle "ne procédera pas à une hausse sur les prix de ses produits, pendant tout le temps que durera cette crise sanitaire". La même source a tenu à rappeler à tous les citoyens, l’impératif d’effectuer tous les gestes préventifs nécessaires pour se protéger et protéger leur entourage, et partant préserver la santé publique".