Ouverture de points de vente de semoule dans les différentes communes d'Alge

APS 23/03/2020 Ouverture de points de vente de semoule dans les différentes communes d'Alger:ALGER- La direction du Commerce de la wilaya d'Alger a annoncé dimanche l'ouverture de points de vente de semoule à travers les différentes circonscriptions administratives de la capitale en vue d'assurer la disponibilité de ce produit vital de large consommation suite à la pénurie enregistrée sur le marché en raison la panique provoquée par la propagation de Coronavirus. En application des instructions du Wali d'Alger, les services de la direction du Commerce procéderont à l'ouverture de points de vente de semoule au niveau des différentes communes de la capitale, a précisé à l'APS le chargé de communication des mêmes services, Dehar Ayachi, ajoutant que le premier point de vente sera ouvert demain lundi au niveau du stade communal de Zéralda avant de généraliser l'opération sur les autres communes. Le choix des espaces et des sites de vente de semoule sera déterminé en coordination avec les Présidents de l'Assemblée populaires communales (P/APC) et les walis délégués des circonscriptions administratives, a expliqué la même source, estimant que cette mesure devrait rassurer les citoyens quant à la disponibilité et les prix de ce produit vital. En vue de mener à bien cette opération, la direction du commerce d'Alger a mobilisé des équipes de contrôle de qualité et de répression de la fraude dans le cadre des dispositions de protection des consommateurs, a-t-il fait savoir".