APS 22/03/20 El Tarf: saisie à Dréan de 2192 unités de produits de santé et paramédicaux destinés à la spéculation: El TARF- Une quantité de 2.192 unités de produits de santé et paramédicaux (bavettes et gants), destinés à la spéculation a été saisie, samedi soir, dans un commerce à Dréan ville, dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris, dimanche, auprès du chargé de la communication à la sureté de wilaya. La saisie a été effectuée lors d’une opération de contrôle inopinée, menée par les éléments de la sureté de la daïra de Dréan, a précisé le commissaire principal, Mohamed- Karim Labidi relevant que la marchandise était proposée à des prix "spéculatifs" aux consommateurs en quête de produits de santé et paramédicaux pour se protéger du coronavirus. Un dossier judiciaire, élaboré à l’encontre de ce commerçant, a été transmis à la justice devant laquelle ce contrevenant aura à répondre du chef d’inculpation de "vente spéculative" et "vente de produits sans registre de commerce", a-t-on conclu.