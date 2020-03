Une minute de silence à l'hôpital de Compiègne en hommage au médecin décédé du coronavirus/ Le personnel soignant de l'hôpital de Compiègne a observé une minute de silence en hommage au médecin décédé du coronavirus. Suivez l'actualité société et police-justice en continu sur BFMTV : emploi, justice, famille, religion, transport, sécurité, pouvoir d'achat, insolite, santé, faits divers. BFMTV, 1ère chaine d'information en continu de France, vous propose toute l'info en temps réel avec 18h d'antenne live par jour et plus de 1000 duplex par mois. Retrouvez BFMTV sur le canal 15 de la TNT et sur BFMTV.com.