Coronavirus : vers une prolongation du confinement en France: confinement en France 112 personnes sont mortes du Covid-19 en France dimanche 22 mars, portant le bilan à 674 décès. Le confinement n'est pas encore complètement respecté, ce qui pourrait conduire à des mesures plus strictes. franceinfo France Télévisions Mis à jour le 23/03/2020 | 11:14 publié le 23/03/2020 | 11:14 Le corps médical réclame un confinement plus dur au gouvernement. Dimanche 22 mars, deux syndicats de médecins ont plaidé devant le Conseil d'État pour contraindre le gouvernement à durcir ces mesures. Dimanche soir, le Conseil d'État a rejeté cette demande. Mais en tout cas, la pression s'accentue sur l'exécutif, explique le journaliste de France Télévisions Julien Gasparutto depuis l'Elysée. Annonces en début de semaine Officiellement, avant de prendre une nouvelle décision, le chef de l'État attend l'avis du conseil scientifique. Il doit se prononcer lundi sur la durée de ce confinement et sur un éventuel durcissement. Dans les coulisses, on reconnaît qu'une prolongation du confinement semble désormais actée. Mardi, Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran rencontreront le conseil scientifique pour évoquer cette fois la problématique des dépistages, des traitements et des masques contre le coronavirus, poursuit le journaliste du service politique.