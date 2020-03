"LE MONDE" Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 01h51, mis à jour à 13h45 "Recherches de vaccin partout dans le monde. PLANÈTE CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19 Coronavirus dans le monde : de plus en plus de pays optent pour un confinement strict Désormais, plus d’un milliard d’habitants à travers la planète sont confinés, en raison de la pandémie due au coronavirus.Le monde tente désespérément d’échapper à la tragédie vécue par l’Italie face au coronavirus en renforçant encore lundi 23 mars les barrages contre la pandémie et en accélérant les recherches pour des traitements ou des vaccins. Jour après jour, les continents se barricadent un peu plus et près d’un milliard de personnes à travers la planète sont désormais assignées à résidence. Lire aussi La France face au coronavirus : l’avis du conseil scientifique, sur la nécessité ou non d’une prolongation du confinement, est attendu mardi Recherches de vaccin partout dans le monde Il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement agréé contre le virus, qui a tué à ce jour plus de 15 000 personnes et en a contaminé plus de 324 000 dans le monde, selon un comptage réalisé par l’Agence France-Presse à partir de données officielles lundi à 11 heures".