"franceinfo"Mis à jour le 22/03/2020 | 19:55 "Coronavirus : plus de 100 morts en 24 heures aux Etats-Unis: Le bilan est porté à 389 morts, selon l'université Johns Hopkins. Les Etats de New York, Washington et la Californie sont les foyers de l'épidémie. Les Etats-Unis n'échappent pas à la pandémie. Le coronavirus a tué plus de 100 personnes aux Etats-Unis sur les dernières 24 heures, portant le bilan à 389 morts dimanche 22 mars, contre 278 à la même heure samedi, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Les Etats de New York (114 morts), de Washington (94 morts) et de Californie (28 morts) sont les foyers de l'épidémie qui a infecté au moins 30 000 personnes aux Etats-Unis. Le sénateur Rand Paul testé positif Par ailleurs, un premier sénateur américain a été testé positif au coronavirus, a annoncé son équipe dimanche, alors même que le Congrès et la Maison Blanche négocient un gigantesque plan de relance économique pour faire face à la pandémie. "Le sénateur Rand Paul a été testé positif au Covid-19. Il se sent bien et se trouve en quarantaine", a écrit un membre de son équipe sur Twitter, précisant qu'il ne présentait pas de symptômes".