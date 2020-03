"L'Opinion"Coronavirus: l’impuissance de Donald Trump et de ses émules: Le président des Etats-Unis est devenu le spectateur des événements qui se déroulent dans son pays.Les faits_ Selon les estimations du Coronavirus resource center de la Johns Hopkins University, les Etats-Unis comptaient, lundi, à mi-journée, 3 813 cas confirmés et 69 morts contre 2 900 cas et 59 décès samedi. Les régions les plus touchées sont l’Etat de Washington (42), la Californie (6), l’Etat de New York (6) et la Floride (5).« God Bless the USA. » Donald Trump a attaqué la journée de lundi en appelant la bénédiction de Dieu sur son pays. Ce dernier risque, en effet, d’en avoir besoin si le « chef de guerre » qu’il pensait avoir élu continue de gérer les opérations d’une manière erratique comme depuis le début de la crise du coronavirus. Après avoir longtemps minimisé le danger représenté par le Covid-19, il est passé à l’excès inverse en interdisant l’entrée des Etats-Unis aux Européens. Ce qui a provoqué le chaos dimanche dans les aéroports américains".