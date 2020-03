"L J I"N.Bensalem 22 mars 2020 | 19:30 DES ENTREPRISES MISES À CONTRIBUTION POUR LA FABRICATION DE BAVETTES ET DE GANTS À BÉJAÏA: La sensibilisation au confinement volontaire et au respect de la distance à respecter entre personnes se poursuit sur le terrain. La même campagne est menée sur les réseaux sociaux. De nombreux acteurs y participent. Des appels en direction des habitants sont quotidiennement et de manière incessante lancés afin de rester confinés volontairement chez soi afin d’éviter la contagion et la transmission du coronavirus aux autres et de le contracter. Ces actions ont réussi à convaincre beaucoup de monde puisque les vs et grands centres urbains de la wilaya sont déserts. Il reste quand même du monde dehors même si les gens, en grande partie, ont compris que la situation est grave et ne sortent que si cela est nécessaire. Les actions de désinfection des lieux publics sont menées par le mouvement associatif, la Protection civile, la sûreté de wilaya, le CRA, etc. Ce , la sûreté de wilaya a mobilisé des canons à eau afin de désinfecter les lieux publics et de réduire un tant soit peu le risque de contamination. Une caravane de sensibilisation continue de sillonner la ville de Béjaïa à la tombée de la nuit, appelant les gens à rester chez eux en leur fournissant des conseils afin de ne pas contracter ce virus et en limiter la transmission. Il s‘agit de convaincre surtout les récalcitrants et ceux qui ne sont pas conscient du degré de contagion et de dangerosité de ce virus qui ne dispose pas de remède ou de traitement. Car des gens continuent à sortir et à se regrouper en ville. ce samedi des centaines de retraités ont envahi la poste d’El-khémis pour retirer leur pension de retraite, faisant ainsi fi des règles sanitaires qu’exige cette situation. A Tazmalt l’association Main tendue et l’association Village sud ont initié des actions de désinfection de leurs quartiers. L’association Main tendue a distribué plus de 660 bavettes qu’elle a confectionnées alors que l’association humanitaire Soummam Akbou a distribué plus de 15 000 bavettes et compte en distribuer 15 000 autres au courant de cette semaine. Le secteur de la formation professionnelle a été sollicité afin de fabriquer des bavettes selon les normes internationales. Mme Menzou, directrice de la formation professionnelle de Béjaïa, a fait appel aux enseignants de couture des cinq établissements dont ceux d’Akbou : filles et garçon, Béjaïa : filles et garçons, Oued-Ghir, Toudja, El-Kseur afin de fabriquer des bavettes. « Ces bavettes seront fabriquées selon les normes », a-t-elle rassuré. Elle a lancé un appel aux enseignantes du secteur afin de démontrer leurs capacités. Et face à la pénurie de gel hydroalcoolique, de bavettes et de gants enregistré ces derniers jours, le wali a rencontré hier les opérateurs économiques de la wilaya de Béjaïa et le directeur du complexe Alcost de Béjaïa spécialisé dans le textile afin de les sensibiliser à contribuer à faire face à la pénurie de ces produits de prévention. « Les chefs d’entreprises présents ont affiché leur volonté d’apporter leur aide », a tenu à rassurer M. Meradi, représentants des opérateurs économiques de Béjaïa qui a annoncé la mise à la disposition du secteur de la formation professionnelle et des entreprises du textile telles qu’Alcoste de produits afin de fabriquer dans un premier temps 120 000 bavettes et acquérir 10 000 flacons de gel hydro-alcoolique ainsi qu’une quantité de 50 000 paires de gants. Fahim Ziani, propriétaire de la salle des fêtes « Vie la Joie » d’Ihadaden (Béjaïa), a proposé de transformer son établissement en lieu de confinement des sans-abri. Il a lancé un appel aux associations humanitaires afin de prendre contact avec lui. Le propriétaire de la clinique Rameau d’olivier a mis à la disposition de la direction de la santé sa clinique".