"L'E R"23 Mar 2020 Annaba" Coronavirus Un nouveau cas confirmé à Annaba: Selon une source bien informée, un nouveau cas de coronavirus a été confirmé dans la nuit de samedi à dimanche, à Annaba, portant à six le nombre de personnes atteintes du Covid-19. L’aggravation de la situation à Annaba intervient quelques heures après que le jeune cardiologue, la première victime de l’épidémie du coronavirus confirmée à Annaba, au 3ème jour de son retour d’une mission de travail en France, ait été totalement guéri et a même quitté l’hôpital. Bien que l’information ait fait l’effet de boule de neige au sein de la population d’Annaba, cela n’a malheureusement pas diminué d’un iota le non-respect par plusieurs personnes des mesures de prévention et de sécurité. L’indifférence des habitants, qui continuent de vivre comme d’habitude, a caractérisé hier encore de nombreuses cités à Annaba, alors que le bilan des victimes du coronavirus au niveau national ne cesse de s’alourdir au fil des jours. Une source hospitalière n’écarte pas le risque propagation rapide de l’épidémie et appelle au respect absolu des mesures d’hygiène requises à observer ainsi que le confinement". B. Salah-Eddine