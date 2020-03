"E R" 23 Mars 2020 Actualité" Elle a séjourné en France. Une femme de 58 ans contaminée à Constantine: Le premier cas de contamination par le coronavirus a été déclaré hier à Constantine. Une femme ayant récemment séjourné en France a été placée en isolement au niveau du service réanimation au centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis suite à des complications de symptômes après qu’elle ait été prise en charge dans un premier temps par le personnel du service des maladies infectieuses du même établissement hospitalier, apprend-on de source médicale. Agée de 58 ans, la patiente aurait rejoint la ville de Constantine le 12 mars dernier en provenance de l’aéroport d’Orly à Paris. L’identification des personnes ayant été en contact avec la patiente, principalement au niveau de la région de Sidi Mabrouk, a d’ores et déjà été entamée ces dernières 48 heures, ainsi que celle relative aux personnes qui étaient à bord de l’appareil. Les autorités sanitaires de la wilaya avaient annoncé dans un récent communiqué qu’une douzaine de personnes avaient été placées en isolement au niveau des différentes structures sanitaires mais les résultats des analyses réalisées par les laboratoires de l’Institut Pasteur ont été négatifs et la plupart avait été libérée après avoir achevé leur période de confinement. Dans le sillage de la lutte contre la propagation du virus, Il a été mis en place au niveau de toutes les structures sanitaires de la wilaya un rayon devant accueillir les patients soupçonnés d’être contaminés par le Covid-19. A noter que l’annexe constantinoise de l’Institut Pasteur d’Alger devra être opérationnelle incessamment apprend-on auprès d’un cadre du laboratoire de wilaya sis à la Cité Daksi. La structure devant abriter l'annexe a d’ores et déjà aménagé un rayon pour accueillir le matériel nécessaire". M A