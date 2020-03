"E R"23 Mars 2020 Régions SOUK-AHRAS 113 personnes rapatriées de Tunisie mises en quarantaine: Additionnellement aux 140 nationaux qui ont été rapatriés jeudi dernier par le poste frontalier de Heddada après avoir été bloqués en terre tunisienne durant un temps assez long pour les raisons que tout le monde sait, le surlendemain (samedi ndlr) 113 autres qui ont connu le même sort, ont pu rentrer au pays, toujours grâce à l’intervention du wali. Pareillement à ce qui a été décidé pour le premier, le deuxième contingent a été rapidement mis en quarantaine en application des mesures édictées par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière. Donc à ce jour, au total 253 ressortissants algériens sont gardés sous surveillance médicale et sécuritaire dans les résidences universitaires de la ville de Souk-Ahras, dans celles d’El M’Riss plus exactement où ils bénéficient de toutes les commodités sociales nécessaires sachant qu’il s’agit surtout de familles avec leurs enfants. ‘’Répondant au souci des hautes autorités de l’Etat d’endiguer au mieux la propagation du fléau pandémique du Covid-19, cette opération sera opérée autant de fois qu’il le faudra pour réduire aux maximum le danger de contamination véhiculé par cette maladie qu’aura éventuellement contractée sans s’en rendre compte un voyageur lors de son séjour à l’étranger surtout que nos ressortissants se rendent la plupart dans les pays européens où cette pandémie a fait énormément de morts. Donc, il faut que tout le monde comprenne que ce n’est de gaité de cœur que nous gardons en confinement tous ces gens qui ont naturellement besoin de rejoindre leur bercail...’’ s’est exprimé M. Bouzegza Lounès, le wali". Hamid Fraga