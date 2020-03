"E R" 23 Mar 2020 Actualité" Benbouzid change de ton" « Le pire est à venir »Depuis que l’Algérie est confrontée au virus de Covid 19, importé, pour mémoire, par le ressortissant italien qui travaille au sud du pays, les autorités ont choisi un discours d’assurance adossé à des mesures de prévention en gradation.« La situation est sous contrôle » : c’est le mot d’ordre des responsables politiques du pays, soucieux de ne pas alimenter la panique et la psychose déjà suffisamment nourrie par les médias dans le monde.Cependant hier, nous avons brusquement assisté à un changement radical de ton de la part du ministre de la Santé quia brusquement annoncé sur les ondes de la radio que « l’Algérie est entré dans le niveau III de la pandémie, selon les critères de l’organisation mondiale de la santé, à cause de l’extension de la contamination à d’autres wilayas. »Pour le professeur AbderahmaneBenbouzid, le passage au niveau III va de soi, dès lors que pas moins de 17 wilayas sont touchées, même si Blida reste le principal foyer infectieux en Algérie.L’annonce brutal du niveau III par le ministre de la Santé, peut-il laisser supposer que la situation est pire que ce que disent les chiffres officiels, quant à l’ampleur de la pandémie.Une chose est sûre : le ministre de la Santé s’est départi de sa prudence habituelle pour annoncer tout de go que « les citoyens doivent se préparer au pire » De quel pire parle le ministre ? La proclamation du confinement absolu ? « C’est une prérogative exclusive du président de la République », rappelle le professeur Abderrahmane Benbouzid. En attendant cette éventualité, qui n’est plus qu’une question de temps, force est voir que les Algériens ont du mal à accepter l’obligation du confinement imposé depuis samedi.La police s’est déployée hier dans plusieurs quartiers de la capitale, faisant de la pédagogie, pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter la mesure du confinement, en application du principe de précaution.Mais si des refus continuent de se manifester, le recours aux amendes et même à l’armée n’est pas à exclure, selon le ministre de la Santé. « Pendant les marches du Hirak, les Algériens ont fait preuve d’un civisme sans l’intervention de l’Armée, mais si les mesures de prévention ne sont pas rigoureusement respectées, il n’est pas exclu d’avoir recours à l’Armée » Il est vrai que le confinement est une véritable épreuve qui vient s’ajouter au risque de contamination qui menace chaque algérien, dont le mode de vie est en société est basé sur la convivialité et la rue qui fait partie de l’espace social .Difficile dés lors de s’y conformer de gaité de cœur. Mais, dès lors qu’il s’agit d’une question de vie et de mort « être ou ne pas être », chaque Algérien doit accepter cette épreuve en souhaitant qu’elle soit la plus courte possible". H.Khellifi.